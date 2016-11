Laternenumzug in Lindwedel

Lindwedel. Am Sonnabend, 5. November, veranstaltet der Schützenverein Lindwedel das traditionelle Laternenfest. Um 16 Uhr beginnt bereits die Veranstaltung am Schützenhaus, wo es Leckeres vom Grill, heiße Waffeln, Kürbissuppe, sowie heiße und kalte Getränke gibt. Zudem wird es Popcorn und Kinderschminken geben und um 17 Uhr beginnt der Umzug durch das Dorf, welcher auch musikalisch begleitet wird. Die Feuerwehr übernimmt die Absicherung des Umzuges. Wie in den letzten Jahren wird das Gelände herbstlich geschmückt. Der Verein freut sich auf einen stimmungsvollen Abend mit vielen großen und kleinen Besuchern.