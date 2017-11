Laubsammelaktion der UWG Essel

Essel. Am Sonnabend, 25. November, können Bürger der Samtgemeinde Schwarmstedt in der Zeit von 9 bis 13 Uhr kostenlos Laub auf dem Bauhof in Schwarmstedt abgeben. Für Einwohner der Gemeinde Essel, die selber nicht in der Lage sind, ihr Laub in Schwarmstedt abzuliefern, bietet die UWG Essel auch in diesem Jahr an, den Transport zu übernehmen. Voraussetzung ist, dass das Laub in Säcken verpackt ist. Bürger, die ihr Laub durch die UWG Essel abholen lassen möchten, wenden sich bitte bis zum 23. November an Jürgen Köneke, Telefon (0 50 71) 5 65, oder Bodo Tegtmeier, Telefon (01 73) 6 40 48 40.