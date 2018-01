Gebets- und Info-Abend für den Hospizdienst

Heidekreis. Unter dem Motto „Leben bis zuletzt“ laden die Evangelische Allianz im Kirchenkreis Walsrode und der Ambulante Hospizdienst zu einem Gebets- und Informationsabend am Mittwoch, 17. Januar, ein. Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus der Evangelisch-lutherischen Kirche in Walsrode. Beginn ist um 19.30 Uhr. Neben Mitarbeitern des Hospizdienstes wirken auch Angehörige von Menschen, die durch den Hospizdienst begleitet wurden, an dem Abend mit. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Gospelchor der Auferstehungsgemeinde Uetzingen. Er stimmt bereits ab 19.20 Uhr musikalisch auf den Abend ein.Der Ambulante Hospizdienst unterstützt Angehörige in der Zeit des Abschieds. Die überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizdienstes wollen mit ihrem Einsatz dazu beitragen, dass Sterben, Tod und Trauer wieder als wichtiger Bestandteil des Lebens verstanden werden, und dabei helfen, diese letzte Lebenszeit zu gestalten und für alle tragbar zu machen. Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes ist Almuth Eckardt. Weitere Infos auch unter www.hospiz-walsrode.de. Der Abend mit dem Hospizdienst findet im Rahmen der Gebetswoche der Evangelischen Allianz statt, die vom 14. bis 21. Januar weltweit – auch an verschiedenen Orten im Kirchenkreis Walsrode – veranstaltet wird.Zur Evangelischen Allianz im Kirchenkreis Walsrode gehören evangelische Kirchengemeinden, Freikirchen und christliche Gemeinschaften. Vorsitzender ist Pastor Bernd Piorunek, Düshorn. Informationen zur Evangelischen Allianz und zum Abend mit dem Hospizdienst sind unter Telefon (0 51 67) 97 01 32 und auf der Internetseite des Kirchenkreises Walsrode unter www.kirchenkreis-walsrode.de erhältlich.