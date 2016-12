Lebensberatung Walsrode informiert

Neue Gruppenarbeit mit Kindern nach Trennung oder Scheidung der Eltern

Heidekreis. Viele Ehen werden geschieden. Für alle Beteiligten ist dies ein einschneidendes Ereignis im Lebenslauf. Kinder im Grundschulalter erleben die Trennung ihrer Eltern oft mit Angst und fürchten manchmal Papa und Mama ganz zu verlieren. „Mit unserer Gruppe wollen wir diese Kinder bei der Bewältigung der Trennungssituation unterstützen“, berichtet die Ehe,- Familien- und Lebensberaterin Kirstin Hartwig aus der Lebensberatung Walsrode. „Manche Kinder fühlen sich nach der Trennung zur Parteinahme verpflichtet. Dadurch können heftige Loyalitätskonflikte entstehen. Die Gruppenleiterinnen sind für die Kinder dagegen von beiden Eltern unabhängige Ansprechpartnerinnen,“ ergänzt Sozialpädagogin Jessica Steinsiek. Kinder sind mit der Trennungssituation leicht überfordert und benötigen selbst Hilfe bei der Bewältigung ihres starken Gefühls des Verlustes. Nach außen erscheinen sie oft mutig, aktiv oder gelassen, innerlich können sie sich dagegen leer fühlen, sie sind oft traurig und können sich schlecht auf ihre Aufgaben in der Schule konzentrieren.An der neuen Gruppe können Kinder im Alter von acht bis elf Jahren teilnehmen. Der Zeitpunkt der Trennung sollte nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Insgesamt elfmal, immer mittwochs, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr trifft sich die Gruppe in den Räumen der Lebensberatung. Beginn ist am 25. Januar 2017. Interessierte Eltern erhalten weitere Informationen unter Telefon (0 51 61) 80 10 oder per E-Mail info@lebensberatung-walsrode.de. Anmeldungen sind noch bis zum 15. Januar 2017 möglich. Im Internet unter www.lebensberatung-walsrode.de finden Väter und Mütter weitere Angaben zur Beratungsstelle.