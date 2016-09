Leineringabschlussfeier

Grindau. In diesem Jahr veranstaltet der Schützenring Leinetal wieder einen gemeinsamen Abschlussabend am 19. November um 19 Uhr im Schützenhaus in Grindau. Es gibt ein kaltes und warmes Büfett. Alle Vereine melden bitte bis zum 14. November die Teilnehmerzahl bindend bei Stefan Bothe unter Telefon (01 74) 9 87 91 34 oder (0 50 71) 42 98, der gerne auch weitere Fragen beantwortet.