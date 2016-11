Lesestunde

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt sehr herzlich zu einer weihnachtlichen Lesestunde ein. Am Donnerstag, 8. Dezember, um 16 Uhr wird der Maler und Poet Dieter Brause-Scilasko aus seinen Büchern einen heiteren wie auch besinnlichen Mix an Gedichten und kleinen Geschichten aus seinen Büchern vortragen. Da werden die Zuhörer bekannt gemacht mit der schon fast legendären Tante Mimi, die es immer gut mit sich und anderen meint und der doch so ziemlich alles voll daneben geht.

Brause-Scilasko wird oft gefragt, ob es die Tante Mimi wirklich gibt oder gegeben hat. Darauf antwortet er freimütig: „Es hat die Tante Mimi gegeben, aber sie war eigentlich nicht meine Tante. Doch als Kind habe ich gerne zugehört, wenn über ihr Missgeschicke erzählt wurde, und ich gebe ihre kleinen Unzulänglichkeiten etwas überarbeitet in Gedichtform weiter.“ Die Lesung in Schwarmstedt wird eine Stunde dauern, und sie steht unter dem Titel „Tante Mimis dicke Weihnachts-Mißgeschicke“. Da werden natürlich Mimis Pannen rund um das Weihnachtsfest eine Rolle spielen, aber auch witzige Vorkommnisse, wie sie jedem Menschen passieren können. Brause-Scilasko lockert die Gedichte auch mit kleinen Geschichten auf, die besinnlich und herzerwärmend sind, so wie man es in der vorweihnachtlichen Zeit gerne mag: bei Tee, Kaffee und Keksen.