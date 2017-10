Lesung und Musikabend

Offene Bühne für jedermann im Antiquitätencafé

Schwarmstedt. Einmal im Monat, an jedem zweiten Freitag, kann die „offene Bühne“ im Antiquitätencafé Schwarmstedt von jedem Interessiertenbetreten werden, um gemeinsam zu musizieren. Ein gestimmtes Klavier und eine Gesangsanlage stehen bereit. Ab 19.30 Uhr darf also am Freitag, 10. November, wieder lustvoll gesungen, gerappt, getrommelt, gerockt und gejazzt werden. Gitarristen und Pianisten werden für genre-übergreifende Unterhaltung sorgen. Und in Sachen Literatur wird es einen wirklichen Höhepunkt geben: Dieter Brause-Scilasko, Maler und Poet aus Cordingen, wird Leseproben aus seinem neuesten Buch geben. Angeregt durch harmlose Streiche seiner Enkelkinder schrieb er eine moderne Geschichte im Stile von Wilhelm Buschs Max und Moritz, in der er in Gedichtform die heiteren und tragischen Erlebnisse von Mac und Mo – zwei Kids und ihre bösen Streiche – schildert: originell und mit Wortspiel und Wortwitz. Bei freiem Eintritt sind auch „Nur-Zuhörer“ willkommen