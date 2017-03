Lieder und Texte zum Überleben und Totlachen

Humorvoller Liederabend mit Arno Backhaus im GRZ Krelingen

Heidekreis. Zu einem humorvollen Liederabend mit Arno Backhaus lädt das GRZ Krelingen am Sonnabend, 18. März, ein. Die Besucher erwartet ein Abend mit jeder Menge humorvoller Spontaneität, aufrüttelnden Texten, nachdenklichen Ansagen, textstarken Liedern und mutigen Stellungnahmen und einem gezielten Angriff auf Zwerchfell und Verstand. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr in der Kirche des GRZ Krelingen.Arno Backhaus ist studierter Sozialarbeiter, aktiver Liedermacher, schreibender Bestsellerautor, verrückter Aktionskünstler. Seit 1972 ist er im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus musikalisch unterwegs, davon 20 Jahre als „Arno & Andreas“ und zehn Jahre mit der „Dieter Falk Band“. Bereits ab 10 Uhr gestaltet Arno Backhaus gemeinsam mit seiner Frau Hanna unter dem Motto „Vom Fehlerpolizisten zum Schatzsucher“ einen Ermutigungstag für Eltern (Anmeldungen/Infos: www.grz-krelingen.de, Telefon (0 51 67) 97 01 45). Karten für das Konzert mit Arno Backhaus sind zum Preis von zwölf Euro (acht Euro für Schüler und Studenten) ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Wer will, kann vor dem Konzert die Erlebnisausstellung „Sinnenpark“ in der Krelinger Glaubenshalle besuchen. Sie ist noch bis zum 22. März im GRZ Krelingen zu erleben und täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet (sonntags nach dem Gottesdienst). Unter Telefon (0 51 67) 97 01 45 oder www.grz-krelingen.de/sinnenpark können Interessierte sich für eine Führung durch den Sinnenpark anmelden.