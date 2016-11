Lieder voller Kraft und Tiefgang

„Nacht der Lieder“ mit Bittlinger, Fietz und Siebald in Krelingen

Heidekreis. Sie sind so etwas für die „drei Tenöre“ in der christlichen Musikszene. Lieder wie das von Siegfried Fietz vertonte Bonhoeffer-Gedicht „Von guten Mächten“, Manfred Siebalds „Ins Wasser fällt ein Stein“ oder „Aufsteh’n, aufeinander zugeh’n“ von Clemens Bittlinger gehören seit vielen Jahren zu den bekanntesten Liedern dieser drei Ausnahmekünstler. Am Sonnabend, 19. November, 19.30 Uhr, sind sie bei der „Nacht der Lieder“ live in der Glaubenshalle des GRZ Krelingen zu erleben. Die Konzertbesucher erwartet dabei ein Abend mit Tiefgang, heiterer Gelassenheit und gut bestückt mit bekannten und ganz neuen Songs. Als Solisten waren alle drei Künstler schon – gemeinsam mit ihren Begleitmusikern – in Krelingen zu sehen und zu hören. Nun gestalten Clemens Bittlinger, Siegfried Fietz und Manfred Siebald mit der „Nacht der Lieder“ einen unvergesslichen Liederabend mit ihren wundervollen Liedern und kraftvollen Melodien.Alle Drei sind seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken aus dem Ter­minkalender evangelischer und katholischer Kirchengemeinden. Jeder hat für sich schon Tausende von Konzerten „auf dem Buckel“. Wie spannend also, wenn diese „drei Mus(i)ketiere der christlichen Pop­musik“ nun gemeinsam einen Abend gestalten, an dem man die unterschied­lichen Ansätze, Lieder zu gestalten, hautnah und nebeneinander erleben kann. Mit Gerhard Barth, David Plüss und Helmut Kandert haben die drei Liedermacher darüber hinaus hervorragende musikalische Begleiter „im Gepäck“.Karten für die „Nacht der Lieder“ am 19. November in der Krelinger Glaubenshalle gibt es im Ticketcenter der „Walsroder Zeitung“, in der Krelinger Buchhandlung oder unter www.cvents.de im Internet.