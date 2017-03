Lieder zum Nachdenken und Mitsingen

Konzert mit Jörg Swoboda am 1. April in Krelingen

Heidekreis. Zu einem Konzert mit dem Sänger, Liedermacher und Pastor Jörg Swoboda lädt das Geistliche Rüstzentrum Krelingen (GRZ) am Sonnabend, 1. April, um 19.30 Uhr in die Kirche des GRZ ein. Begleitet wird er von dem Pianisten Andreas Reimann (Stendal).Jörg Swoboda ist gebürtiger Berliner, wohnt in Buckow/Märkische Schweiz und gehört seit Jahren in die erste Reihe der bekanntesten christlichen Liedermacher Deutschlands. Sein Markenzeichen: Schon in der ehemaligen DDR nahm er kein Blatt vor den Mund, sondern erzeugte mit seiner Gitarre manchen Unwillen bei den damaligen „Größen“. Seine Songs sind mal leise, mal laut, immer aber von spritziger, treffender und oft poetisch warmer Sprache. Das macht ihn sympathisch und seine Lieder so anziehend.So locker und spritzig Jörg Swoboda auch wirkt, hat er doch eine klare Botschaft und fordert zur Stellungnahme heraus. So oft auch die Heiterkeit des christlichen Glaubens aufblitzt, merkt man, wie ernst der Liedermacher seine Botschaft nimmt. Ob es nun die gemeinsamen Lieder sind, ob das fingerschnipsende Einvernehmen des Blues oder das atemlose Lauschen auf sehr intime Lieder, er „hat“ seine Zuhörer und verliert sie keinen Augenblick seines 100-Minuten-Konzertes.Karten für das Konzert mit Jörg Swoboda und Andreas Reimann sind zum Preis von acht Euro (ermäßigt fünf Euro) ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.