Live-Musik-Abend

Schwarmstedt. Ab 19.30 Uhr kann am Donnerstag, 9. Juni, im Antiquitäten-Café Schwarmstedt jede nur erdenkliche Art von Musik gemacht werden: Ein gestimmtes Klavier und eine Gesangsanlage warten auf Sänger, Instrumentalisten, Rezitatoren, Geschichten-ErzählerInnen und Kleinkünstler. In behaglicher Atmosphäre können Amateure und Profis gemeinsam zwanglos musizieren. Die Organisatoren wünschen sich auch literarische Beiträge. Hobby-Dichter sind ebenso eingeladen wie Witze-Erzähler zur Teilnahme am Live-Musik-Abend. Bei freiem Eintritt sind auch „Nur-Zuhörer“ herzlich willkommen. Das Duo „JAZZballadesk“ mit Ulli Rasokat (Klavier) und Wolfgang Kathe (Gesang) wird den Abend jeweils musikalisch eröffnen.