Mappencheck

Heidekreis. Für Frauen und Männer, die nach der Familienzeit wieder in den Beruf einsteigen wollen, bietet die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis am Dienstag, 7. Februar, von 9 bis 12 Uhr in Soltau im Landkreisgebäude, Harburger Straße 2 (3. OG, Zimmer 319) einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check an. Eine erfolgreiche Bewerbungsmappe ist wie ein individueller Maßanzug und braucht dementsprechend einen guten formalen und inhaltlichen Aufbau. Die Expertin Gisela Schöfer gibt fachliche Tipps und beantwortet Fragen zur Gestaltung einer ansprechenden Bewerbungsmappe. Interessierte werden gebeten, bereits vorhandene Bewerbungsunterlagen oder zumindest einen Lebenslauf mit zubringen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es entstehen keine Gebühren. Nähere Informationen zur Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis sind telefonisch erhältlich unter (0 51 91) 97 06 12 oder finden sich im Internet www.koostelle-heidekreis.de.