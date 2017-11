Marlene-Revue in Buchholz

Vorverkauf für Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus läuft

Buchholz. Nach der erfolgreichen Präsentation der Löns-Revue im Frühjahr lädt die Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ erneut zu einer Revue im Buchholzer Dorfgemeinschaftshaus ein.Am Sonntag, 12. November, um 18.30 Uhr liest, rezitiert und erzählt Heinrich Thies aus seinem neuen Buch „Fesche Lola, brave Liesel“. Dabei geht es um die unbekannte Geschichte von Marlene Dietrich und ihrer verleugneten Schwester Elisabeth, die mit ihrem Mann in Bergen ein Kino für Wehrmachtssoldaten und SS-Leute betrieb. Musikalisch begleitet wird Thies wieder von Johnny Groffmann, der zur Gitarre singt und auf Klavier und Akkordeon die berühmtesten Lieder von Marlene Dietrich spielt (Lili Marleen, Ich bin die fesche Lola). Zu diesem Zweck wird die Sporthalle gemütlich hergerichtet. Man kann an kleinen Gruppentischen sitzen und Getränke und Knabbergebäck genießen. Die Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ freut sich auf zahlreiche Besucher dieses spannenden und unterhaltsamen Abends. Der Eintritt beträgt acht Euro. Vorverkaufsstellen sind dieBuchhandlung Gramann, die Classic Tankstelle Buchholz, der Hofladen Grünhagen in Marklendorf sowie Ulrike Braasch aus Buchholz, Telefon (0 50 71) 25 94.