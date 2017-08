Minigolfanlage Schwarmstedt ab dem 1. September geschlossen

Schwarmstedt. Die Samtgemeinde Schwarmstedt teilt mit, dass die samtgemeindeeigene Minigolfanlage am Hallenbad in Schwarmstedt für die Zeit ab dem 1. September zunächst geschlossen bleibt, da die bisherige Pächterin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird. Über den Fortbestand der Minigolfanlage werden zeitnah weitere Informationen erfolgen.