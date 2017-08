Mit Luftgewehr geschossen

Schwarmstedt. Unbekannte Täter beschossen vermutlich am vergangenen Wochenende ein Fenster und die Außenjalousie an einer Arztpraxis an der Straße Vor dem Buchholze mit einem Luftgewehr. Dabei wurde eine Glasscheibe und die Jalousie beschädigt. Die

Polizeibeamten fanden mehrere Luftgewehrgeschosse. Sie leiteten ein Strafverfahren ein. Die Schadenshöhe wird auf zirka 800 Euro geschätzt.