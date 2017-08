Mitreißender Auftritt vorprogrammiert

„King of the tramps“ kommen nach Dorfmark

Heidekreis. In Zusammenarbeit mit der Konzertagentur „Songs and Whispers“ lädt die Kirchengemeinde Dorfmark zu einem Konzert in die St.-Martins-Kirche Dorfmark ein.„King of the tramps“ ist am Donnerstag, 7. September, um 20 Uhr zu Gast. Der Eintritt ist frei.King Of The Tramps ist eine originale Rock-Gruppe mit Sitz in Auburn, USA, deren Klang Einflüsse aus den modernen Wurzeln Rock, Rhythmus und Blues, Rock und Southern, Country Rock. Ihr Sound wurde als „Whisky Gospel“ beschrieben.Die Band hat seit 2011 vier Alben veröffentlicht, „Good People“ im Jahr 2011, „Wicked Mountain“ im Jahr 2013, „Joyful Noise“ im Jahr 2014 und Cumplir con el Diablo im Jahr 2016.Die Gruppe versteht es, ihre Zuhörer und Zuschauer live durch ihre mitreißenden Auftritte zu beeindrucken. Sie besteht aus Todd Partridge – Gitarre und Gesang, Adam Audlehelm am Keyboard, Ryan Aum an den Drums und Ryan McAlister spielt den Bass.