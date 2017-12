MTV-Wanderung

Schwarmstedt. Die Wanderfreunde des MTV Schwarmstedt treffen sich am Sonntag, 10. Dezember, um 13 Uhr in Alt-Bothmer am Gasthaus „Zur Linde“. Die Wanderung wird durch den Bothmerschen Wald zur Schleuse, durch das Allertal und den Eichenwald zum Ausgangspunkt zurückführen. Die Strecke beträgt circa acht Kilometer. Anschließend findet die Weihnachtsfeier statt. Gäste sind willkommen. Nichtmitglieder zahlen einen geringen Kostenbeitrag. Verbindliche Anmeldungen bis spätestens 8. Dezember nimmt Wanderwart Gerhard Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08 entgegen.