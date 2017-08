Konzert in der Krelinger Glaubenshalle

Heidekreis. Musik mit Tiefgang verspricht das Konzert mit Meline Pacek am Freitag, 1. September. Gemeinsam mit ihrer Band ist sie ab 19.30 Uhr live in der Krelinger Glaubenshalle zu erleben. Die Musik war und ist ein ständiger Wegbegleiter in Meline Paceks Leben. Schon als kleines Kind hat sie mit ihrer Familie viel gesungen und musiziert. „Diese Zeiten empfand ich immer als etwas ganz Besonderes und ich habe mich sehr geborgen gefühlt. Eine besondere Einheit war zu spüren, wenn wir zusammen sangen.“Als Jugendliche hat sie mit einigen kleineren, regionalen Projekten Bühnen- und Studioerfahrung gesammelt, unter anderen bei zwei Musicalproduktionen.Zusammen mit ihrem Mann verbrachte Meline Pacek zwei Jahre in Kanada, wo sie „Worship Arts” studierten, ein kombinierter Studiengang aus Musik und Theologie. Sie begann ihre eigenen Lieder zu schreiben und der Wunsch wuchs, diese mit einer Band auszuprobieren und aufzunehmen. „Ich wünsche mir, dass meine Musik nicht nur nett ist, sondern dass Gott sie auf direktem Weg nutzt, um Herzen zu berühren und zu verändern“, sagt Meline Pacek über ihre Lieder. Gemeinsam mit ihrem Mann arbeitet sie beim Missionswerk „Neues Leben“ (Altenkirchen).Meline Pacek gestaltet auch das musikalische Rahmenprogramm des Krelinger Frauentages am 2. September. Er findet ab 10 Uhr in der Glaubenshalle des GRZ Krelingen statt. Zum Thema „Gegensätze zicken sich an“ sind Elena und Doris Schulte (Altenkirchen) Referentinnen. Neben den Vorträgen gibt es Seminare, Workshops und Kreativangebote sowie eine Gesprächsrunde mit der ehemaligen „First Lady“ Bettina Wulff. Eintrittskarten für das Konzert mit Meline Pacek und Band am 1. September in der Krelinger Glaubenshalle sind für zehn Euro an der Abendkasse erhältlich. Informationen zum Krelinger Frauentag gibt es unter www.krelinger-frauentag.de im Internet.