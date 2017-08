Musik-Vielfalt wird geboten

Heidekreis. „Ein generationenübergreifendes musikalisches Ereignis, das mit viel Abwechslung Verbindungen schaffen möchte zwischen Alt und Neu, zwischen Bekanntem und Unbekanntem, zwischen unterschiedlichen Chorgenerationen“, so charakterisiert Kantor Holger Brandt die Nacht der Chöre, die am Sonnabend, 2. September, in der Walsroder Stadtkirche erfahrungsgemäß ein sehr zahlreiches Publikum anziehen wird. Ab 18.30 Uhr wird in mehreren gut verdaulichen Portionen von 40 Minuten Länge Musik zwischen ganz archaischen Klängen der Lutherzeit und mitreißenden neuen Klängen zu hören sein. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden erbeten. Nicht nur die fünf Programmblöcke, sondern auch die Pausen sind wesentliche Elemente einer musikalischen Nacht, wie sie seit 2005 schon viermal stattgefunden haben. In gemütlicher Plauderatmosphäre zwischen Kirche und Gemeindehaus halten verschiedene Anbieter Würstchen, Suppe, Crepes, Vegetarisches und Eis bereit. Für schlechtes Wetter steht das Gemeindehaus zur Verfügung.

Um 18.30 Uhr präsentiert der Junge Chor (über 35 Jugendliche) mit Freude und Stolz Musicalhits vom Phantom bis zum König der Löwen. Um 19.45 Uhr sind die Kantorei und der Kammerchor Walsrode mit Werken von Luther bis Mendelssohn zu hören. Um 21 Uhr erklingt abendliche Musik zwischen Tallis (16. Jahrhundert) und Gjeilo (21. Jahrhundert) mit dem Vokalensemble „Il coro piccolo“. Um 22 Uhr singen Kantorei und Kammerchor (in reiner Frauenbesetzung) romantische Musik mit Orgelbegleitung. Um 23 Uhr tragen alle Chöre noch einmal verschiedene Stücke zu einem ebenso bunten wie meditativen Ausklang zusammen.

Zwischen den Chorwerken sind die Sopranistin Iris Wölk (Walsrode), der Trompeter Alexander Pfeifer und der Organist Frank Zimpel (beide aus Leipzig) zu hören.