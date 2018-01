Musikalische Krimilesung in Marklendorf

Marklendorf. Der Gruppe „Marklendorf in Bewegung“ ist es gelungen eine Autorenlesung mit Krimiförster Christian Oehlschläger und Lektor Ulrich Hilgefort zu bekommen. Die musikalische Begleitung mit Krimiliedern macht das Vokal Ensemble „Chorvettes“ aus Wettmar. Christian Oehlschläger ist Förster bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Bezirksförsterei Burgwedel. In seiner Freizeit schreibt er Kurzgeschichten und Romane von Mensch, Tier, Natur und Verbrechen. Die waldreiche Umgebung zwischen Marklendorf und Burgwedel inspiriert ihn zu Krimigeschichten. Manche Geschichten haben einen wahren Hintergrund. Der letzte Roman ist „Der Neunwürger“. In der Nähe von Hermannsburg liegt ein Jäger unter einem Hochsitz – mausetot. Es soll noch mehr Tote geben. Das Dorfgemeinschaftshaus wird an diesem Tag entsprechend geschmückt. Die Zuhörer werden so in eine spannende und kriminalistische Stimmung versetzt.

Die Autorenlesung findet statt am Freitag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Dorgemeinschaftshaus Marklendorf, Am Schützenplatz 8. Es werden Getränke und Imbiss angeboten. Eintritt an der Abendkasse acht Euro, sieben Euro im Vorverkauf bei Grünhagens Hofladen und Anke Zurleit, Triftweg 1, 29690 Marklendorf.