Musikalischer Abendgottesdienst in Gilten

Gilten. Die Kirchengemeinde Gilten lädt herzlich ein zum musikalischen Adventsgottesdienst am 3. Advent, 11. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche in Gilten. In der mit Kerzen erleuchteten Kirche wird ein stimmungsvolles Programm geboten: Lieder zum Mitsingen und adventliche Lesungen wechseln sich ab mit weihnachtlichen Hymnen und Instrumentalstücken der verschiedenen Chöre der Gemeinde. Es musizieren der Posaunenchor, der Kirchenchor, der Männergesangverein und der Gesangverein Germania Norddrebber. Die Aufführung des „Heilig, heilig“ von Franz Schubert durch den Männergesangverein und des Chorals „Nun komm der Heiden Heiland“ für zwei vierstimmige Chöre von Samuel Scheidt durch den Kirchenchor und einen Solistenchor lassen diesen Gottesdienst zu einem besonderen Erlebnis werden.