Musikalischer Hochgenuss

Konzertreihe in St.-Martins-Kirche

Heidekreis. Einen musikalischen Hochgenuss im Rahmen der Konzertreihe in Zusammenarbeit mit Songs & Whispers findet am Donnerstag, 15. Juni, um 20 Uhr in der St.-Martins-Kirche Dorfmark statt. Der Eintritt ist frei. Folk, acoustic, Pop, Rock und Indie sind die Werkzeuge des 24-jährigen Australiers Kaura Cronin und seiner Band, um vor allem eines zu transportieren: Großartige Geschichten. Mit erzählerischen Folksongs und Gruppenharmonien, eingängigen Hooks und energetischen Folk-Jams hat Cronin, nicht nur renommierte Auszeichnungen gewonnen, sondern auch ein Publikum auf der ganzen Welt.Die Folk Alliance Australia hat sein Talent schon 2015 erkannt, als sieals „Artist of the Year“ auszeichnete. Bei den Fowler's Live Awards erhielt Cronin die Auszeichnung als „Best Acoustic Act“. Schon von Kindesbeinen an ist er von Folkmusik umgehen. Mit seinen Eltern besucht der junge Cronin Folkfestivals in ganz Australien und hört die Musik von Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young und Paul Kelly auf langen Fahrten mit dem Wohnmobil. Genug Input also, um eigene Musik zuschreiben und diese auf den Straßen Australiens und Europas zu spielen. Kaurna Cronin, der Sohn eines professionellen Clowns, ist mit dem Wunschaufgewachsen, Menschen zu unterhalten und so nutzt er jetzt die angeborene Fähigkeit, Menschenmengen international zu begeistern. Mit „Euphoria, Delirium & Loneliness“ veröffentlicht der Songwriter und Folk-Rocker sein viertes Studioalbum und stellt erneut seine Qualitäten als Songschreiber unter Beweis.