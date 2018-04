Nachhaltig futtern in der Nudel-Werkstatt

Kostenloser Kochabend am 26. April im Kulturzentrum „mittendrin“ in Walsrode

Heidekreis. Unter dem Motto KlimaDinner laden die Energieagentur Heidekreis und das Kulturzentrum „mittendrin“ am Donnerstag, 26. April, um 17 Uhr junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren zum nächsten KlimaDate in die Nudelwerkstatt im „mittendrin“ in Walsrode ein. Es soll in gemütlicher Runde klimafreundlich gekocht, gegessen und über verantwortungsvollen Konsum informiert und sich ausgetauscht werden. Die Teilnahme an der rund zweieinhalbstündigen Veranstaltung für junge Erwachsene ist kostenfrei.Was haben Ernährung und Gesundheit mit Klimawandel und Klimaschutz zu tun? Wie kann ich verantwortungsvoll einkaufen und essen? Diese und andere Fragen sollen beim KlimaDinner beantwortet und diskutiert werden. Im Fokus stehen dabei regionale und saisonale Produkte, die Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln und auch die Frage nach dem Verzehr von tierischen Erzeugnissen. Begleitet und unterstützt werden die Jugendlichen durch einen Koch, der sich schon seit vielen Jahren mit der nachhaltigen Zubereitung von Speisen auseinandersetzt sowie das Team des Kulturzentrums, Bildungsexperten aus Berlin, die Energieagentur Heidekreis und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Zum Einsatz kommen neben Nudeln auch allerhand weitere Zutaten, sodass für jeden Geschmack etwas Klimafreundliches dabei sein wird.Nach dem Flashmob „Inseln Versenken“ in Soltau und dem KlimaScreening in Walsrode ist das KlimaDinner die dritte Veranstaltung im Rahmen der KlimaDates. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung bis zum 20. April über die Webseite www.klimadates.de oder per E-Mail an info@energieagentur-heidekreis.de notwendig.Die KlimaDates sind eine Veranstaltungsreihe der Energieagentur Heidekreis gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und dem Verein BildungsCent. Sie informieren über den Klimawandel und geben jungen Menschen im Alter von 14 bis 24 die Möglichkeit, sich für mehr Klimaschutz zu vernetzten und einzusetzen. Weitere Infos zu den KlimaDates werden unter www.energieagentur-heidekreis.de und www.klimadates.de bekanntgegeben.