Nachmittags-Sprechstunde der Freiwilligenbörse

Schwarmstedt. Die Freiwilligenbörse Schwarmstedt lädt zur nächsten Nachmittags-Sprechstunde ein, die am Donnerstag, 3. November, von 17 bis 18 Uhr in Zimmer sieben des Rathauses stattfindet. Vereine und Verbände, die ehrenamtliche Helfer für die Vereinsarbeit benötigen sowie an der ehrenamtlichen Arbeit Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich auszutauschen und „Suchanzeigen“ aufzugeben, die dann auf der Homepage der Freiwilligenbörse www.freiwilligenboerse-schwarmstedt.de eingestellt werden. Das Angebot der Freiwilligenbörse ist kostenlos.