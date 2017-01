Nachtwanderung

Buchholz. Der Schützenverein Buchholz/Aller veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Nachtwanderung. Am Sonnabend, 11. Februar, geht es ab 17 Uhr am Schützenhaus los. Die Strecke ist ungefähr sechs Kilometer lang. Gestartet wird in Teams von zwei bis vier Personen. Unterwegs sind einige Fragen und Aufgaben zu lösen. Die Teilnehmer sollten Taschenlampe und Kugelschreiber mitbringen, festes Schuhwerk ist empfehlenswert. Das Startgeld inklusive Imbiss beträgt sechs Euro für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren sind frei. Anmeldungen nehmen Susanne und Bernd Rüpke, Telefon (0 50 71) 34 28, bis zum 6. Februar entgegen. Die Organisatoren beim Schützenverein Buchholz/Aller freuen sich auf viele Teilnehmer, Gäste und einen geselligen Abend.