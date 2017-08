Natur bewegt – Aktionstag auf dem Heidschnuckenweg

Am 16. September haben selbst die Schnucken am Wegesrand etwas zu staunen

Heidekreis. Bewegung im Freien hält gesund, macht Spaß und bietet positive, intensive und individuelle Erlebnisse in der Natur. Die Sportregion Heide, die Kooperation Heidschnuckenweg und die Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz laden am Sonnabend, 16. September, zu einem wahrhaft bewegenden Aktionstag auf dem Heidschnuckenweg ein. An 16 Standorten werden spannende und kreative Aktivitäten angeboten.Der Tag startet mit einer Eröffnung um 10 Uhr in Müden/Örtze in Verbindung mit dem Mühlenfest. Im Anschluss werden insgesamt 70 Veranstaltungen an 16 Standorten zum Aktivwerden auf dem Heidschnuckenweg zwischen Hamburg-Fischbek und Celle angeboten. Im Heidekreis organisieren Sportvereine und weitere Akteure an sechs Standorten 13 unterschiedliche Aktionen. In Niederhaverbeck kann herausgefunden werden, was Brainwalking ist. Auf dem Hof Möhr in Schneverdingen startet der TV Jahn eine Walkingtour durch die Osterheide. Wer es entspannter haben möchte, kann bei Qi Gong seine innere Mitte finden. Der MTV Bispingen lädt ein zum Walking von Bispingen über die Borsteler Schweiz zur Luhequelle und zurück. Sport in der Natur ist möglich beim Freizeitverein Dittmern. Es wird eine „ruhige“ Kugel geschoben – beim Boule erschließt sich die französische Lebensart. Außerdem kann die Ausstellung der Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz besucht werden. Auf dem Heidschnuckenweg nach Süden hält der MTV Soltau seine Angebote bereit: eine Wanderung vom MTV-Heim nach Friedrichseck zum Freizeitverein Dittmern und eine Stadtrallye „Rund um Fragen zur Natur“. Ergänzend können in der Innenstadt unterschiedliche Sportdarbietungen bestaunt werden. Die Wandergruppe „Gesund durch Bewegung“ begibt sich von Soltau aus zunächst mit dem Bus nach Poitzen, um von dort aus zu Fuß in Richtung Müden/Örtze den Heidschnuckenweg zu erkunden. Auch die Radwandergruppe tritt kräftig in die Pedalen, um das Etappenziel Müden zu erreichen und weiter auf dem Weg bis nach Scheuen die Angebote des Kreissportbundes Celle und seiner Vereine wahrzunehmen. Die Sportjugend der Region ist mit einer modernen Schnucken-Schnitzeljagd, auch Geocaching genannt, dabei. Und nicht zuletzt sind die Wanderfreunde des TSV Wietzendorf on Tour. Nach einer Besichtigung der Sportanlagen vor Ort startet die Gruppe mit dem Rad nach Müden und wandert von dort aus zum Lönsstein. „Alle Aktionen bieten einen bewegten und spannenden Tag in der Natur“, verspricht Dörthe Müller, Mitarbeiterin der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises.Die Angebotsübersicht sowie die Startzeiten und Anreisehinweise sind auf den Homepages der Lüneburger Heide unter www.lhg.me/14634 und der Sportregion Heide unter www.sportregion-heide.de bereitgestellt. Bei Fragen zum Aktionstag und zum Heidschnuckenweg steht Dörthe Müller telefonisch unter (0 51 91) 97 06 34 oder per E-Mail unter d.mueller@heidekreis.de gern zur Verfügung.