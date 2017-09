Neue Kurse beim SV Bothmer

Jetzt für AROHA, KAHA und Ladies fit anmelden

Bothmer. Am 16. Oktober starten neue Kurse in der Sporthalle in Bothmer. Alle Kurse sind für jede Altergruppe und jedes Fitnesslevel geeignet.KAHA findet immer montags von 17 bis 18 Uhr mit Bettina Kahmann statt. KAHA heißt übersetzt aus der Sprache der Maori „energiegeladen“ und ist inspiriert vom Taiji, Qi Gong, Yoga, dem neuseeländischen Haka und AROHA. Langsam und fließend geht eine Bewegung in die andere über, sodass immer genügend Zeit bleibt, diese kontrolliert auszuführen und einen sofortigen Effekt zu spüren. Eine gesunde Balance zwischen Beweglichkeit und Stabilität des Körpers kräftigt, dehnt und entspannt entscheidende Muskelgruppen und führt zu innerer Ruhe. Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 96 05 43 oder E-Mail bk-balance@htp-tel.de.Ebenfalls montags, von 18 bis 19 Uhr, findet AROHA mit Christiane Bardeck statt. AROHA ist ein Workout für Körper, Seele und Geist, ein ständiger Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Die Bewegungen sind zwar intensiv, aber schonend für die Gelenke und leicht nachvollziehbar. Es festigt Gesäß, Oberschenkel, Bauch und ganz nebenbei wird die Fettverbrennung angekurbelt. Beim AROHA wird bei mittlerer Herzfrequenz trainiert, was sich positiv auf Herz und Kreislauf auswirkt. AROHA hat seinen Ursprung im Kriegstanz der neuseeländischen Maori. Gepaart mit Elementen aus dem Thai Chi und Kung Fu und untermalt von mitreißender Musik ist AROHA ein effektives und unkompliziertes Ganzkörperworkout. Anmeldung unter Telefon (01 73) 3 95 42 59 oder E-Mail c.bardeck@htp-tel.de.Donnerstags heißt es dann: Ladies fit, von 19 bis 20 Uhr mit Ida Böse. Ein Kurs nur Frauen, von Bauch-Beine-Po bis Ausdauer-Herz-Kreislauf-Training – dieser Kurs macht rundum fit. Mit Krafttraining zur Straffung von Bauch-, Bein- und Gesäßmuskulatur und abwechslungsreichen Ausdauersequenzen, zur optimalen Fettverbrennung und zur Stärkung des Herz-Kreislaufsystems. Anmeldung unter Telefon (01 57) 33 44 55 88 oder E-Mail ida.boese@gmail.com.Die Kurse finden ab zehn Personen statt und dauern circa 60 Minuten. Anmeldungen bitte bis 9. Oktober an die jeweiligen Trainerinnen. Start ist Montag, 16. Oktober, beziehugnsweise Donnerstag, 19. Oktober. Der Einstieg in alle drei Kurse ist für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse und für jedes Fitnesslevel möglich. Trainingsort ist die Sporthalle in Bothmer, Schulstraße 1.