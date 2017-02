Neue Kurse und Kurszeiten

Kunstschule PINX startet ins Sommersemester

Schwarmstedt. Die Kunstschule PINX startet mit einem neuen überarbeiteten Kursprogramm in das Sommersemester 2017. Immer montags von 15.15 bis 16.15 können Kinder im Alter ab vier Jahren den Kurs „Malen, Spielen, Gestalten“ der Dozentin Heike Runge besuchen. Schwerpunkt für dieses Semester ist das Thema „Natur“. Kleine Geschichten und Gespräche dienen hier als Inspiration. Die Kinder stellen gemeinsam Pflanzenfarben her und arbeiten vorwiegend mit Naturmaterialien. Dabei sollen Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen.Im „Montagsatelier“ für Kinder ab sechs Jahren bekommen Kinder viel Raum für eigenes Experimentieren. Hier können die Kinder ohne Leistungs- und Zeitdruck sich in ein Thema ihrer Wahl vertiefen, künstlerische Techniken und Materialien kennenlernen und sich am eigenen Schaffen erfreuen. Kinder ab acht Jahren, die gerne mit Ton arbeiten möchten, können den Kurs „Gestalten in Ton“ der Dozentin Sigrun Heinemann Fischer besuchen. Der Kurs findet immer dienstags von 16.30 bis 18 Uhr im Atelier der Dozentin in Essel statt.Immer dienstags von 16.30 bis 18 Uhr findet das „Dienstagsatelier“ statt. „Upcycling und Do-it-yourself“, im Internet gibt es unzählige sehenswerte Beispiele, wie aus alten und alltäglichen Dingen etwas kreatives Neues entstehen kann. Im Dienstagsatelier sollen Kinder ab acht Jahren die Gelegenheit bekommen, selbst eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Dabei kann etwas Dekoratives, etwas Nützliches oder auch etwas Künstlerisches herauskommen. Die dazu benötigten handwerklichen und künstlerischen Techniken und Methoden vermittelt die Dozentin Heike Runge.Für den Kurs „Tanzen und Spielen“ werden noch interessierte Kinder ab fünf Jahren gesucht. Der Kurs soll immer mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr stattfinden. Gemeinsam mit der Dozentin Madlin Atieh lernen Kinder Tänze aus verschiedenen Teilen der Welt kennen und entwickeln auch eigene Tänze und Tanzspiele, die sie gemeinsam Tanzen können. Kinder ab zehn Jahren können außerdem jeden Mittwoch von 13.30 bis 15.30 Uhr das „Offene Atelier“ der Kunstschule PINX besuchen. Aufgrund der Förderung durch den Präventionsrat und dem Rotary-Club Aller-Leine-Tal ist dieses Angebot ist kostenlosDer „Stachelschweinchen-Kinderchor“ findet ab dem Sommersemester immer am Freitag von 15 bis 16 Uhr unter der Leitung von Laisa Quittkat statt. Der Kurs wendet sich an Kinder ab vier Jahren, die Spaß am Singen und Spielen von Liedern haben. Es wird das rhythmisch-musikalische Verständnis durch Singen und Bewegung gefördert. Darüber hinaus wird Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen.Kinder ab zwölf Jahren können jeden Freitag in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr das „Malatelier 1“ der Dozentin Laisa Quittkat besuchen. Hier lernen die Kinder verschiedene Zeichen- und Maltechniken kennen, erarbeiten sich verschiedene Stile und erfahren auch etwas über die entsprechenden Künstler. Die Kinder können jedes für sich, oder auch gemeinsam im Team arbeiten. Auch die gemeinsame Arbeit an einem Projekt ist möglich. Im Malatelier treffen die Kinder auf Gleichgesinnte und Freunde, sie finden hier einen Freiraum für ihr künstlerisches Tun und Gelegenheit ihre Kreativität zu entfalten.Junge Erwachsene ab 18 Jahren können immer freitags von 18 bis 19.30 Uhr den Kurs „künstlerische Ausbildung an der Kunstschule PINX“ besuchen. Es werden verschiedene Techniken ausprobiert und unterschiedliche Kunstansätze vermittelt. von der Malerei hin zur Konzeptkunst. Junge Erwachsene mit Ambitionen in Richtung Kunst- und Designstudiengänge können außerdem zusätzlich zur „künstlerischen Ausbildung“ eine Mappenvorbereitung belegen.Die Kunstschule PINX bietet die Möglichkeit in alle Dauerkurse kostenlos und unverbindlich hineinzuschnuppern. Sie können sich hierzu gerne mit Henrik Berthold, dem Leiter der Kunstschule PINX unter Telefon (0 50 71) 40 26 oder per E-Mail unter info@kunstschule-pinx.de in Verbindung setzen. Weitere Informationen zu den Angeboten finden Interessierte im aktuellen Programmheft der Kunstschule oder auf der Internetseite unter www.kunstschule-pinx.de.