Premiere des offenen musikalischen Probenabends

Schwarmstedt. Am Freitagabend, 25. Februar, um 19.30 Uhr feiert im Senioren-Büro-Schwarmstedt eine neue Veranstaltungsreihe Premiere: der offene musikalische Probenabend. Musikalisch gestaltet wird dieser erste Abend „von-AMTS-wegen“. Man nehme die Initialen von Anja Meyer und Thomas Schmidt – seines Zeichens zufällig noch „Schreibtischtäter“ im Staatsdienst – und schon ist der Name des Duos perfekt: „von-AMTS-wegen“. Und „von Amts wegen“ gibt es in den Räumen des Seniorenbüros Schwarmstedt „was auf die Ohren“, und zwar musikalisch. Ob Jazz, Pop, Schlager, Folk, die beiden haben sich auf keinen Stil festgelegt. Sie spielen und singen, was ihnen gefällt, und freuen sich schon auf einen lockeren musikalischen Abend mit vielen Besuchern. Mitzubringen sind Neugier, gute Laune und ein eigenes Getränk. Der Eintritt ist frei(willig).