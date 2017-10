Neue Wege für Frauen

Ökumenisches Frauenfrühstück in Schwarmstedt

Schwarmstedt. „Mut zu neuen Wegen“ will Angelika Dikhoff Frauen jeden Alters machen. Sie sind herzlich eingeladen, beim ökumenischen Frauenfrühstück im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen St.-Laurentius-Gemeinde in Schwarmstedt am Sonnabend, 11. November, von 9 bis 11.30 Uhr nicht nur ein reichhaltiges Frühstücksbüfett, sondern auch obigen Vortrag zu genießen. Wer schnell ist und sich rechtzeitig bis zum 6. November im Kirchenbüro unter Telefon (0 50 71) 17 75 anmeldet, sichert sich den Einlass zu diesem Doppelpack zum Vorzugspreis von 7,50 Euro.