Neuer Termin steht fest

Flohmarkt in der Grundschule Schwarmstedt

Schwarmstedt. Nachdem die Grippewelle den ersten Termin des Flohmarkts in der Schule platzen lassen hat, gibt es jetzt einen neuen Versuch: Am Freitag, 25. November, findet von 13 bis 15 Uhr der zweite Schulflohmarkt in der Grundschule Schwarmstedt statt. Alle Klassen bereiten Stände in ihrem Klassenraum vor, wo Spielsachen, Bücher, aber auch schöne Basteleien und selbst gemachte Geschenke auf neue Besitzer warten. Hier können schon tolle Schnäppchen für Weihnachten gemacht werden. Der Förderkreis der Grundschule verkauft in der Mensa Würstchen, Brötchen, Kaffee und Kuchen zur Stärkung und für einen gemütlichen Austausch. Die Erlöse aus dem Verkauf werden der Grundschule für Projekte oder besondere Anschaffungen zur Verfügung gestellt.