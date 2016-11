Neues Stück der Laienspielgruppe Lampenfieber

Theateraufführungen 2017 müssen verschoben werden

Lindwedel. Aufgrund der derzeit umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Grundschule in Lindwedel kann „Lampenfieber“ leider nicht wie sonst an den beiden ersten Februarwochenenden ihre Theateraufführen durchführen. Als neue Termine werden der 13., 14., 20. und 21. Mai 2017 genannt. Zu diesen Terminen erhofft sich die Laienspielgruppe viele Zuschauer, die es nicht allzu sehr stört, statt im Winter nun einmal im Wonnemonat Mai Theater in Lindwedel zu genießen. Auch die Akteure sind eigentlich schon seit mehr als vier Monaten mit viel Eifer und Spaß dabei das neue Stück „Ein Ufo fürs Dorf“ einzustudieren. Diese Terminverlegung ist leider unumgänglich, da es keine richtige Möglichkeit gibt, sich vor Beginn der Aufführungen oder auch in den Pausen mit Speisen und Getränken zu versorgen. Und Lampenfieber möchte nun einmal seine Gäste gebührend verwöhnen.Da ja nun wegen der Terminverlegung kein Vorverkauf in der Adventszeit erfolgt, wird ebenfalls kein Weihnachtsmarkt von „Lampenfieber“ – wie in den Vorjahren – in diesem Jahr organisiert. Somit gibt es auch keine Terminüberschreitungen mit anderen Vereinen im Ort. Allerdings wird natürlich schon traditionell ein geschmückter Weihnachtsbaum am Marktplatz stehen, den die Theatermitglieder aufstellen werden. Weitere Infos gibt es auch unter www.lampenfieber-lindwedel.de.