Neujahrs-Benefizkonzert in Lindwedel

Lindwedel. Am Anfang des neuen Jahres gibt es wieder ein Neujahrs-Benefizkonzert in Lindwedel. Dazu lädt die Kirchengemeinde St. Laurentius am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr ganz herzlich ins Gemeindezentrum Lindwedel, Am Markt 5 ein. Der Eintritt ist frei. Verschiedene Künstler stellen sich in den Dienst der guten Sache und werden dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm präsentieren: der Chor Sing for fun aus Lindwedel, Clara Strutz (Klavier) und Benjamin Strutz (Gesang), sowie die Band Rock Saloon. In einer Pause ist bei Laugengebäck und Getränken Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen des Neujahrskonzertes in Lindwedel wird wie immer für Vereine und Gruppen gesammelt werden, die sich in der Gemeinde Lindwedel für das Allgemeinwohl einsetzen. Diesmal soll so der Sozialverband Lindwedel-Hope unterstützt werden.