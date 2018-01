Neujahrs-Benefizkonzert mit neuem Konzept

Lindwedel. „Gemeinsam Schönes erleben und Zeit haben für Begegnung“, so lässt sich das neue Konzept für das Benefiz-Neujahrskonzert Lindwedel umschreiben. Zu diesem „Neujahrsklassiker“ in neuem Gewand lädt die Kirchengemeinde St. Laurentius ganz herzlich am Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr ins Gemeindezentrum Lindwedel, Am Markt 5, ein. Der Eintritt ist kostenlos. Das Publikum erwartet wieder ein abwechslungsvolles Programm. In einer Pause und im Anschluss ist bei Laugengebäck, Glühwein und Kaltgetränken Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen des Neujahrskonzertes in Lindwedel soll auch wieder für Menschen gesammelt werden, die sich für andere engagieren. Diesmal für ein Projekt, das Christa Haeuser aus Hope seit Jahren betreut: das ERC (Early Rehabilitation Center in Kathmandu/Nepal). Dazu Christa Haeuser selbst: „Die Organisation betreut blinde Kinder aus entlegenen Dörfern. In den Bergen, die dort wohnen und zur Schule gehen. Außerdem erlernen taubstumme Mädchen, Frauen das Schneiderhandwerk und können sich später, mit der Unterstützung des ERC selbstständig machen in ihren Dörfern und die Familien ernähren.“