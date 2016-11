Neujahrskonzert in der KGS

Karten sind ab sofort erhältlich

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 14. Januar 2017, um 18 Uhr findet in der Mensa der KGS Schwarmstedt erneut das Neujahrskonzert des Uhle-Hof-Vereins mit dem Johann-Strauss-Orchester Hannover statt. Zusätzlich zu dem bestens bekannten Ensemble konnte der langjährige Dirigent István Szentpáli die 1983 geborene Sopranistin Dorothee Velten verpflichten. Sie wurde erst kürzlich mit dem Kulturförderpreis der Stadt Regensburg ausgezeichnet und ist Stipendiatin der Yehudi-Menuhin-Stiftung.Auf dem Programm stehen Werke wie Donauwalzer, Tik-Tak-Polka von Johann Strauss, Ungarischer Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms und Champagner-Galopp von Hans Christian Lumbye (dem dänischen Johann Strauss), außerdem Gesangsstücke wie Meine Lippen, sie küssen so heiß aus der Operette Giuditta von Franz Lehár und Höre ich Zigeunergeigen aus der Operette Gräfin Mariza von Emmerich Kálmán.Die Mitglieder des Johann-Strauss-Orchesters bestehen aus Kammermusikern des Niedersächsischen Staatsorchesters und haben unter anderem der Musik der K.-und-K.-Monarchie verschrieben.Karten erhalten Interessierte im Vorverkauf in der Buchhandlung Gramann, Telefon (0 50 71) 9 82 20, Restkarten gibt es an der Abendkasse.