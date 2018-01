Neujahrskonzert in KGS

Swingorchester Hannover gastiert in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Ein Neujahrskonzert gibt es am Sonnabend, 13. Januar, mit dem Swingorchester Hannover in der KGS Schwarmstedt. Zu hören gibt es den klassischen Big Band Sound, eleganten Latin-Jazz, bekannte Disco-Hits und Oscar-prämierte Filmmusik. Den Stars der Swingmusik fühlt sich diese Big Band besonders verbunden: Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie oder Benny Goodman – das Swing-Orchester Hannover spielt die berühmtesten Titel der großen Big Bands des Swing der 1930er und 1940er Jahre. Aber auch viele andere musikalische Stile finden sich im vielseitigen Programm: Rhythmisches aus Lateinamerika, bekannte Jazzrock-Titel oder interessante Originalwerke für diese Besetzung sind zu hören. Kurz gesagt: Alles, was eine Big Band spielen kann. Der Sänger Paul Harwin ist festes Mitglied des Swing-Orchester Hannover und es gelingt ihm immer wieder aufs Neue, das Publikum mit Titeln von Tom Jones, Robbie Williams oder Joe Cocker zu begeistern.Ganz egal, ob Glenn Millers „In the Mood“, Duke Ellingtons „Satin Doll“, Irene Caras Disco-Hit „Flashdance“ oder der Jazzrock-Klassiker „Birdland“ – das Swing-Orchester Hannover freut sich schon auf das Konzert am 13. Januar um 18 Uhr in der Mensa der KGS Schwarmstedt. Karten für diese Veranstaltung des Vereins Uhle-Hof erhalten Interessierte im Vorverkauf bei von Bostel, Telefon (0 50 71) 28 78 in der Bahnhofsstraße in Schwarmstedt und an der Abendkasse.