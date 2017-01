Neuwahl des Senioren- und Behinderten-Beirates

Interessierte sind am 26. Januar herzlich willkommen

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behinderten-Beirat der Samtgemeinde Schwarmstedt wurde im März 1999 vom Samtgemeinderat aus der Taufe gehoben. Damit trug der Rat der demografischen Entwicklung in uder Gemeinde Rechnung. Um vorhandenen Aktivitäten im Bereich der Seniorenarbeit keine Konkurrenz zu machen, ist die Arbeit des Beirates auf politische Bereiche beschränkt (keine Kaffeefahrten). Er ist das Bindeglied zwischen den alternden und behinderten Bürgern und der Verwaltung sowie der Gesellschaft allgemein. Der Beirat ist mit beratender Funktion in den Ausschüssen der Samtgemeinde für öffentliche Einrichtungen, Feuerwehr und Bürgerdienst, Wirtschaftsförderung, Infrastruktur und Umwelt sowie für Sport, Jugend, Kultur und Soziales vertreten. Der Senioren- und Behinderten-Beirat ist Mitglied im Landessenioren-Rat Niedersachsen und politisch unabhängig.Der aktive Vorstand hält jeden Monat eine öffentliche Sitzung ab, deren Termin stets in der lokalen Presse veröffentlicht wird. Die politischen Parteien sind aufgefordert, Vertreter zu entsenden. Öffentliche Veranstaltungen zu einschlägigen Themen, zum Beispiel Erbrecht, Wohnen im Alter oder Patientenverfügung finden bei Bedarf statt.Die aktiven Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig und nicht befugt, verbindliche Auskünfte in Fachfragen zu erteilen. Sie helfen Interessierten aber, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Der Senioren- und Behindertenbeirat kümmert sich um Dinge, die ihm bekannt gemacht werden. Deshalb sind Hinweise aus der Bevölkerung die Arbeitsgrundlage für den Beirat. Der Beirat ist im Lenkungsausschuss des Präventionsrates vertreten, damit in der Gemeinde Senioren- und Behindertendiskriminierung rechtzeitig Einhalt geboten werden kann.Der Beirat bedarf dringend der Unterstützung kreativer und schöpferisch tätiger Personen zur Entwicklung einer Seniorenkultur. Angesprochen sind hier die Senioren von morgen und die jungen Menschen von gestern. Auch ältere und behinderte Menschen sollen sich in der Gemeinde wohlfühlen und Zugang zu allen öffentlichen und sozialen Einrichtungen erhalten.Sollte dieser Text Interesse geweckt haben, in diesem Gremium aktiv mitzuarbeiten, dann können Interessierte am Donnerstag, 26. Januar, um 16 Uhr in das Schwarmstedter Senioren-Büro, Hauptstraße 4 kommen. Dort gibt es weitere, die aktuelle Situation des Beirates betreffende, Informationen und Interessierte sind herzlich eingeladen, bei Tee, Kaffee und Keksen an der Neuwahl der Seniorenvertretung teilzunehmen.