Nikolausfliegen

Heidekreis. Die Kinder, die schon sehnsüchtig auf den Nikolaus warten, haben Glück: denn nach alter Tradition wird der Nikolaus auf seinem Rückweg noch einmal Station auf dem Flugplatz Hodenhagen machen und dort an alle Kinder kleine Geschenke verteilen. Währenddessen können sich auch die Eltern gerne vom Team des Fliegerstübchens bewirten lassen. Erwartet wird der Nikolaus am Sonntag, 10. Dezember, um 14 Uhr am Flugplatz in Hodenhagen.