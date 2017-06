Noch freie Plätze

Ferienprogramm auf dem Jugendhof Idingen

Heidekreis. Auch in diesem Sommer bietet die Kreisjugendpflege des Heidekreises in Zusammenarbeit mit den Jugendringen der Gemeinden und Städte ein interessantes und abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche des Landkreises an. Die Veranstaltungen finden auf dem Jugendhof Idingen statt. Auch in diesem Jahr werden wieder zwei Angebote für Kinder im Alter von acht Jahren gemacht: ein Ritterlager und ein Wikinger-Camp sollen den Kindern erlebnisreiche Tage im Stile der alten Zeiten bieten. Folgende Workshops und Seminare angeboten bei denen noch vereinzelt Plätze frei sind:Computer-Camp I und II – Zu einer spannenden Reise in die Welt der Mikrochips und Megabytes lädt die Kreisjugendpflege Kinder ab zehn Jahren vom 22. bis 24. Juni und vom 30. Juni bis 2. Juli in den Computerraum des Jugendhofes Idingen ein. Die Computercamps dauern drei Tage, damit mehr Zeit zum Ausprobieren zur Verfügung steht. Nachdem sich die Teilnehmer mit den EDV-Geräten und der dazugehörigen Software vertraut gemacht haben, werden sie die vielfältigen Möglichkeiten der im Jugendhof installierten Computeranlage nutzen. Hierbei haben sie die Möglichkeit, Texte, Bilder und Grafiken zu erstellen, sie durch verschiedene Techniken zu manipulieren und auszudrucken. Sie können ihrer Phantasie und Kreativität so richtig freien Lauf lassen.Kajakabenteuer mit Umwelterkundung – Zu einer tollen Kajaktour lädt die Kreisjugendpflege vom 22. bis 25. Juni Jugendliche ein, die mindestens zwölf Jahre alt sind. Während dieses viertägigen Kajakabenteuers werden sie die Natur aus einem ganz neuen Blickwinkel erkunden. Sie werden zum Beispiel Pflanzen und Tiere kennen lernen, deren Lebensräume erkunden, chemische und biologische Wasseruntersuchungen durchführen und viele andere Dinge unternehmen, die spannend und nicht alltäglich sind. Alle, die sich auf ein kleines Abenteuer einlassen wollen, sollten sich also unbedingt anmelden.R.A.U.S. – Seit einigen Jahren schon gibt die Erlebnis-Freizeit, bei der die Kinder außerhalb des Jugendhofes in Zelten übernachten werden. Unter dem Motto RAUS (Rucksack – Abenteuer – Umwelt – Spiele) wandern die Kinder zu ihrem Ziel und werden dort die Zelte aufschlagen. Dort gibt es verschiedene Aufgaben zu bewältigen: vom Essen kochen über offenem Feuer bis zum Ausgestalten des Lagerplatzes. Alles wird mit möglichst wenigen technischen Mitteln durchgeführt. Die Freizeit für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren findet vom 23 bis 26. Juni statt.Wikinger-Camp – Vom 8. bis ins 11. Jahrhundert hielten die Wikinger die Welt in Atem. Sie waren jedoch mehr als nur die „wilden Barbaren aus dem Norden“. Sie waren kluge Händler, geschickte Seefahrer, ausgezeichnete Handwerker und Schiffsbauer. An den drei Tagen der Freizeit vom 25. bis 27. Juni werden die Teilnehmer mehr über das spannende Leben der Wikinger erfahren. Aufregend und abenteuerlich wird es zugehen, wenn wir ausprobieren und erleben, was den Alltag der Wikinger bestimmte. Mitmachen können alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.Ritter-Lager – Das Mittelalter: eine aufregende Zeit! Es gab die mutigen Edelmänner in Rüstung, die im steten Kampf um Ruhm, Ehre und die Hand eines hübschen Burgfräuleins durch die Welt streiften. Ebenso gab es die glamourösen Kleider der edlen Damen und die blinkenden Rüstungen der Ritter. Doch wie sah der Alltag aus, wenn es gerade keinen Drachen zu erlegen gab? Wie und womit haben Kinder im Mittelalter gespielt? Und wie hielten sich diejenigen über Wasser, deren Leben nicht im Luxus stattfand? In den drei Tagen des Ritterlagers vom 28. bis 30. Juni werden die teilnehmenden Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren vieles über die Zeit der Ritter und Burgfrauen erfahren. Sie werden sich mittelalterlich ausrüsten, können in einem Ritterturnier ihre Kräfte messen und wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch einen Drachen zu erlegen?Ferien-Trickfilm-Studio – Die Computertechnik hat bei der Herstellung von Fernseh- und Kinofilmen inzwischen große Bedeutung erlangt und ist aus der Filmproduktion nicht mehr wegzudenken. Filme wie „Die Eiskönigen“, „Ice Age“ und „Wallace & Gromit“ sind Beispiele dafür, wie sich mit Hilfe der Computertechnik neue und grenzenlos erscheinende Darstellungsmöglichkeiten erschließen lassen. Zwar werden die Kinder ab zehn Jahren während des Ferienkurses vom 26. bis 28. Juni keine Kinofilme produzieren können, jedoch werden sie durch den Einsatz leistungsfähiger Software in der Lage sein, ihre Fantasie in bewegte Bilder umzusetzen; ihr quasi „Flügel“ zu verleihen.Wer mitmachen will oder nähere Informationen haben möchte, kann dies telefonisch unter (0 51 62) 98 98 11 (Jugendhof Idingen) oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de tun.