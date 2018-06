Tolles Ferienprogramm in Kunstschule PINX

Schwarmstedt. Beim Ferienprogramm in der Kunstschule PINX gibt es noch freie Plätze.Folgende Kurse stehen zur Auswahl: „Trickfilm“ am Montag, 2. Juli, 15 bis 17 Uhr, ab acht Jahre. Die Teilnehmer erwecken diee Glubschies und Playmobil-Lego-Figuren zum Leben. Figuren mitbringen. „Standbilder“ am Dienstag, 3. Juli, 15 bis 17 Uhr, ab sechs Jahren. Helden werden zum Leben erweckt. Die Teilnehmer werden selber Eisprinzessin, Spiderman und & CO. „Fledermauskasten“ am Freitag, 6. Juli, 10 bis 13 Uhr, ab acht Jahren. Mit Anleitung bauen die Teilnehmer einen Fledermaus-Nistkasten und alles wird im Film festgehalten. Anmeldungen unter Telefon (0 50 71) 40 26 im Kunstschulbüro.