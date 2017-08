Noch Helfer gesucht

850-Jahr-Feier in Schwarmstedt von 18. bis 20 August

Schwarmstedt. Am Wochenende 18. bis 20. August wird in Schwarmstedt auf dem Festplatz Am Beu der 850. Geburtstag des Ortes gefeiert. In ehrenamtlicher Arbeit wurde ein umfangreiches Programm erstellt. Zahlreiche Vereine und Verbände sowie Einzelpersonen sind seit längerem mit der Planung beschäftigt und auch an dem Wochenende im aktiven Einsatz.Für die Betreuung des Info- Standes „850 Jahre Schwarmstedt“ am Sonnabend, 19. August, und am Sonntag, 20. August, wird noch Mithilfe benötigt. Die Öffnungszeiten des Standes werden – voraussichtlich – 13 bis 18 Uhr sein. Interessierte werden gebeten sich bei der Freiwilligenbörse Schwarmstedt zu melden, wenn sie als Helfer dabei sein und für einige Stunden unterstützen möchten. Es wird ein entsprechender Standbesetzungsplan aufgestellt, so dass die „Dienstzeiten“ für alle klar sind. Im Wesentlichen wird es am Stand um folgende Aufgaben gehen: Verteilung des Programm-Flyers, Verkauf der Festschrift (Broschüre) und Betreuung der Sammelbox „850 Jahre – 850 gute Taten“.Meldungen zur Mitarbeit für diese „Einmalaktion“ nimmt die Freiwilligenbörse im Rathaus unter Telefon (0 50 71) 80 98 09 oder der Engagementslotse, Jörg Zöllner, Mail jzschwarmstedt@online.de oder Telefon (0 50 71) 5 15, entgegen.