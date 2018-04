Norddrebber ermittelt Schützenkönige

SChützenfest startet mit erster Zeltfete 2018

Norddrebber. Am vergangenen Wochenende fand das Schießen um die Königswürde in Norddrebber statt. Bei den Kindern gab es vier Anwärter, von denen sich, wie in den beiden Jahren zurvor, Henriette Jürgens gegen Dana-Marie Belger, Matilda Quietzsch und Jannis Koch durchsetzen konnte. Bei den Erwachsenen mussten fünf Schützen ins Stechen, wobei nach dem ersten Durchgang Henrik Rump als neuer König proklamiert werden konnte. Am Freitag, 27. April, wird das Festwochenende mit der ersten Zeltfete 2018 eingeläutet. Ab 21 Uhr steigt die Party mit DJ Ben Neville. Am Sonnabend, 28. April, findet das diesjährige Schützenfest auf dem Zelt am Dorfgemeinschaftshaus statt. Ab 19 Uhr spielt die Partyband Albinos. Der Eintritt ist frei.