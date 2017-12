Notfalldosen

Schwarmstedt. Der SoVD Schwarmstedt bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, Notfalldosen bei der 1. Vorsitzenden Margret Urban unter Telefon (0 51 46) 41 77 zu bestellen. Diese Dosen sollten wichtige Informationen über die Medikamente beinhalten, die zurzeit eingenommen werden. Außerdem sollte der Name des Hausarztes sowie der nächsten Angehörigen darin zu finden sein. Die Dose sollte im Kühlschrank stehen. Im Notfall könnten Rettungshelfer dann viel besser über in Not geratene Person infomiert sein.