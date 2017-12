Notfalldosen jetzt auch in Schwarmstedt erhältlich

Schwarmstedt. Auf Initiative des Senioren- und Behindertenbeirates können die Notfalldosen in beiden Apotheken und beim Senioren- und Behindertenbeirat in Schwarmstedt zum Preis von drei Euro gekauft werden. Die Notfalldose – je Person im Haushalt eine – enthält alle wichtigen Hinweise für den Rettungsdienst, wie die aktuelle Medikamentenliste,Telefonnummer der nächsten Angehörigen, Patientenverfügung. Die Dose sollte in der Kühlschranktür aufbewahrt werden, weil der Kühlschrank für Fremde in jedem Haushalt leicht aufzufinden ist.