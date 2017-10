Beratung über Spielplatzkonzepte für Buchholz

Buchholz. Am Dienstag, 24. Oktober, soll weiter über die Spielplatzkonzepte in der Gemeinde Buchholz beraten werden. Es geht hierbei um die Anlage eines naturnahen Spielplatzes, die Schaffung von Spielpunkten auf öffentlichen Flächen am Buchholzer Rundwanderweg und über einen möglichen Fun Court. Hierzu ist eine öffentliche Ratssitzung mit Ortsbesichtigung am Dienstag vorgesehen. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Mensa des Dorfgemeinschaftshauses Buchholz. Die Gemeinde lädt alle interessierten Bürger zur Teilnahme ein.