Öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Christian Meyer

Heidekreis. Eine öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Christian Meyer zum Thema „Die sanfte Agrarwende – Vorteile für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucher“ findet am Freitag, 15. September, von 19 bis 20.30 Uhr im Gasthaus Meding

Poststraße 10 in Dorfmark statt.

Nicht erst jüngst müssen sich viele Landwirte Sorgen um ihre Existenz machen. Bundesweit geben viele Höfe auf, weil unter dem Druck einer Billigspirale nicht genug Geld für ihre Erzeugnisse erzielt wird. Damit einher gehen Umweltverschmutzung, Tierleid und eine zunehmende Entfremdung der Konsumentinnen und Konsumenten zur Herkunft ihres täglich Brots. Hier steuert Christian Meyer seit 2013 als niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit einer sanften Agrarwende gegen. Er hält einen Vortrag über seine Bemühungen um eine für Erzeuger gewinnbringende Landwirtschaft im Einklang mit der Natur, Tierwohl und gesundem Essen.

Bündnis 90/Die Grünen lädt Landwirte und interessierte Bürger herzlich ein, mit Christian Meyer zu folgenden Fragen zu diskutieren: Landwirtschaft und Umweltschutz – wie passt das zusammen? Wie bekommen wir den Tierschutz in Einklang mit wirtschaftlichen Interessen? Was ist mit den Bienen und dem Insektensterben? Wie können wir die Weidehaltung trotz Wolf stärken? Welche Herausforderungen und Chancen bringt eine nachhaltige Landwirtschaft in der Aller- und Leine-Niederung mit sich?