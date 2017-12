Offene Bühne

Schwarmstedt. Auch im Jahr 2018 darf jeden zweiten Freitag im Monat auf der „offenen Bühne“ im Antiquitäten-Café Schwarmstedt wieder getrommelt, gerockt, gejazzt, geschlagert und natürlich gesungen werden, und zwar in jedem musikalischen Genre. Die nächste Veranstaltung ist am Freitag, 12. Januar, um 19.30 Uhr. Eine gute Gelegenheit auch für junge Künstler, sich einem interessierten, freundlichen Publikum zu präsentieren. Neben viel Live-Musik wird es an „Offenen-Bühne-Abenden“ ebenfalls interessante literarische Beiträge geben. Auf Kleinkünstler und Humoristen wird noch gewartet. Auch „Nur-Zuhörer“ werden einen abwechslungsreichen und vergnüglichen Abend erleben. Eintritt frei, Verzehr auf eigene Rechnung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen auf der Internetseite www.offene-buehnen-sgs.com.