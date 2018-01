Offene Bühne

Schwarmstedt. Auch beim nächsten Offene-Bühne-Abend am Freitag, 9. Februar, um 19.30 Uhr darf wieder gemeinsam jede Art von Musik im Antiquitäten-Café gemacht werden. Ein gestimmtes Klavier und eine Gesangsanlage bieten auch jungen Musikern eine gute Gelegenheit, sich einem interessierten Publikum zu präsentieren. Neben vielfältiger Live-Musik wird es an den Abenden ebenfalls interessante literarische Beiträge geben: Am 9. Februar soll zum Beispiel versucht werden, gemeinsam ein Gedicht zu schreiben! Humoristen und Kleinkünstler sind herzlich willkommen. Auch „Nur-Zuhörer“ werden erneut einen abwechslungsreichen und vergnüglichen Freitagabend erleben. Eintritt frei, Verzehr auf eigene Rechnung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.