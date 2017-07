Offener Garten

Marklendorf. Am Sonntag, 30. Juli, von 11 bis 18 Uhr öffnen Edda und Winfried Lange-Hilmers ihren Garten für Besucher am Meierweg 22. Sie möchten ihren 4.000 Quadratmeter großen parkähnlichen Garten zeigen, in dessen Mitte die 100-jährige Eiche mit ihren weit ausladenden Ästen steht. Im Hintergrund stehen weitere eindrucksvolle große Bäume wie Mähnen- und Schlangenfichten, Spanische Tanne, Mammutbaum, mehrere verschiedene Zedern und japanische Ahornbäume. Interessante Schönheiten sind auch Kuchenbaum, Eichenblattbuche, Trompetenbaum, Ginkgo, Scheinakazie und chinesische Scheinlärche. Beim Gang durch den Garten wird die Vielfalt der Stauden und Blumen, eine individuelle Gartengestaltung sowie der Wechsel zwischen lauschigen Bereichen und weiten Rasenflächen deutlich. Viele Sitzplätze laden zum Kaffee und Kuchen der Landfrauen ein. Die Peking-Palasthunde lieben Menschen aber keine fremden Tiere.