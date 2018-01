Offenes Frühstück in der Alten Schule in Lindwedel

Lindwedel. Am Donnerstag, 18. Januar, von 8 bis 11 Uhr findet in der Alten Schule in Lindwedel wieder für Jung und Alt ein offenes Frühstück statt. Alle interessierten Einwohner sind herzlich eingeladen allein oder zusammen mit ihren Familien, Freunden und Bekannten an diesem Vormittag vorbeizukommen und in Gesellschaft mit anderen gemütlich zu frühstücken oder einfach nur gemeinsam eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken. Die weiteren Termine für das offene Frühstück in diesem Jahr sind: 15. Februar, 15. März, 19. April, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 16. August, 20. September, 18. Oktober und 15. November.